Семьи с двумя и более детьми с 2026 года могут рассчитывать на новую выплату

С 2026 года в России появилась новая форма поддержки семей с детьми - семейная налоговая выплата. Родители смогут вернуть часть уплаченного НФДЛ. Соответствующий закон вступил в силу. "РГ" разъясняет изменения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новшество, заверил, что поддержка семей, будущих родителей, молодых мам, многодетных, защита традиционных семейных ценностей остается среди приоритетов Государственной Думы. По его словам, "выплата коснется около 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей".

Суть изменений

Это не налоговый вычет, а именно выплата из средств Соцфонда.

Выплату смогут получить родители (опекуны или попечители) двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье составляет меньше полутора региональных прожиточных минимумов. Возраст детей - до 18 лет, однако если ребенок учится очно, то планка поднимается до 23 лет.

Право на выплату получат работающие россияне - налоговые резиденты РФ, имеющие двух и более детей, если с их доходов от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности был уплачен налог на доходы физлиц в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты.

Какие есть условия

При этом претендовать на выплату смогут не все. Одно из главных условий - среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов.

"Этот критерий подбирается так, чтобы поддержка досталась тем, кто действительно нуждается, но при этом официально работает и платит налоги", - пояснил в комментарии "РГ" депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

Таким образом, родители должны работать официально и платить НДФЛ по ставке 13%.

Помимо дохода, учитывается и имущество семьи: оно должно соответствовать установленным критериям, которые разрабатывает правительство. Будут учитываться наличие движимого и недвижимого имущества.

Еще одно условие - отсутствие задолженностей по алиментам.

От чего зависит размер выплаты

Если семья подходит под критерии, ей будет положена выплата в размере разницы между уплаченным по ставке 13% НФДЛ и тем, сколько бы родители заплатили, если бы налог составлял 6%. Получить пособие могут оба родителя.

Размер выплаты зависит от уровня дохода и региона, но в среднем, по оценкам правительства, речь идет о суммах от пятидесяти до почти двухсот тысяч рублей в год, отметил Говырин.

"Для многих семей это может стать ощутимой поддержкой - особенно если речь идет о многодетных родителях, где расходы на детей постоянно растут", - считает он.

Как получить деньги

Выплату назначает Социальный фонд России, а проверку доходов и налогов обеспечивает Федеральная налоговая служба. Подать заявление можно будет через портал Госуслуг, Соцфонд РФ или МФЦ.

"Уже в июне, согласно принятому закону, начнем первые выплаты данных сумм нашим гражданам, кто на них имеет право", - сообщил ранее в Госдуме глава Соцфонда Сергей Чирков.

Прием заявлений за доходы 2025 года начнется 1 июня 2026 года и продлится до 1 октября. В дальнейшем процедура станет ежегодной. Все необходимые данные ведомства будут получать автоматически, поэтому для большинства семей процесс оформления будет максимально упрощен.

Значение новшества

Алексей Говырин считает, что нововведение станет дополнительным инструментом перераспределения доходов в пользу работающих родителей, совмещая принципы социальной поддержки и налогового возврата.

"По сути, государство компенсирует часть удержанного подоходного налога тем, чьи доходы не превышают установленный порог, - уточнил он. - Расчет прост: если семья платит НДФЛ по ставке 13%, а доход позволяет, ей возвращают разницу между этой ставкой и условными 6%. Таким образом, семья получает назад часть уплаченного налога - своего рода налоговый кешбэк".

По словам парламентария, государство делает ставку на стимулирование официальной занятости и сокращение теневой занятости: теперь легальная работа будет приносить не только стабильный доход, но и прямую материальную выгоду в виде ежегодного возврата части налога. Это превращает налоговую систему в инструмент поддержки, где честный труд получает конкретное вознаграждение, считает депутат.