Юристы рассказали, как аннулировать взятый мошенниками кредит

Если мошенники воспользовались вашими личными данными и оформили на вас кредит, то необходимо как можно скорее обращаться в правоохранительные органы. Платить по кредиту не нужно.

Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат юридических наук, руководитель ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин.

— Конечно, платить по такому кредиту не нужно. Мошенники оформили на вас кредит, забрали деньги себе, а на вас повесили обязательства по возвращению долга — это считается преступлением, хищением денег банка. Нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы, объяснять ситуацию и добиваться возбуждения уголовного дела, — подчеркнул он.

В свою очередь адвокат Даниил Лунев объяснил «Вечерней Москве», что полиции нужно предоставить следующие документы:

выписка со счета, на которой видно, что вы не получали деньги по кредиту;скриншот отчета от бюро кредитных историй, на котором указан ваш номер телефона;справка мобильного оператора, в которой указаны все ваши мобильные номера — чтобы было понятно, что вы не звонили и не писали в банк;справки с работы, брони, билеты в отели или другие документы, которые подтвердят, что вы физически не могли оформить кредит;образец вашей подписи в качестве подтверждения, что договор подписали не вы.

По словам Лунева, когда будет возбуждено уголовное дело, следует идти в банк и просить аннулировать кредитный договор.

— Банк может расторгнуть кредитный договор, но для этого ему как минимум нужно иметь постановление о возбуждении уголовного дела, а как максимум — информация о личности преступника, который оформил кредит, — сказал адвокат.

Если банк откажется аннулировать кредит, то эксперт посоветовал обращаться в суд с соответствующим иском.

