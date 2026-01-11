ТАСС: в 2026 году пенсионный балл подорожает до 65,6 тыс. рублей

Один пенсионный балл в 2026 году будет стоить 65,6 тыс. рублей, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65,6 тыс. рублей», — сказал он ТАСС.

