Названа сумма долга, при которой судебные приставы могут изъять имущество
Судебные приставы могут изъять имущество, если долг превышает три тысячи рублей. Об этом сообщил председатель общественного совета при ФССП РФ Владимир Гуреев.
— Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника при долге более трех тысяч рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество возможно от этой суммы, — цитирует его РИА Новости.
При этом он отметил, что это ограничение не распространяется на случаи ареста и обращения взыскания на деньги должника.
Также эксперт добавил, что у должника имеется возможность в любой момент погасить задолженность, и если к тому времени изъятое имущество не будет реализовано, то его вернут должнику.
Однако если должник не погасил долг добровольно, то, помимо суммы долга он будет обязан оплатить и исполнительский сбор в 12 процентов от подлежащей взысканию суммы, заключил Гуреев в беседе с агентством.
16 декабря 2025 года Госдума приняла в окончательном чтении закон, который снижает максимальную переплату по краткосрочным микрозаймам. С апреля этого года совокупные платежи заемщика не смогут превышать сумму долга более чем на 100 процентов.