Судебные приставы могут изъять имущество, если долг превышает три тысячи рублей. Об этом сообщил председатель общественного совета при ФССП РФ Владимир Гуреев.

— Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника при долге более трех тысяч рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество возможно от этой суммы, — цитирует его РИА Новости.

При этом он отметил, что это ограничение не распространяется на случаи ареста и обращения взыскания на деньги должника.

Также эксперт добавил, что у должника имеется возможность в любой момент погасить задолженность, и если к тому времени изъятое имущество не будет реализовано, то его вернут должнику.

Однако если должник не погасил долг добровольно, то, помимо суммы долга он будет обязан оплатить и исполнительский сбор в 12 процентов от подлежащей взысканию суммы, заключил Гуреев в беседе с агентством.

