Срок оплаты услуг ЖКХ в России перенесут на пять дней с 1 марта — теперь крайней датой будет 15-ое число месяца, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперёд. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сообщил он РИА Новости.

