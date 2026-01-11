Названы самые популярные вакансии у россиян в 2025 году

В 2025 году россияне чаще всего откликались на вакансии менеджеров по продажам и маркетингу, а также на предложения для тестировщиков и программистов. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru, подготовленные для РИА Новости.

Согласно исследованию, на позиции менеджера по продажам соискатели откликнулись почти 43 млн раз. Это на 37% больше по сравнению с показателями прошлого года.

В топ-20 популярных специализаций также вошла должность менеджера по маркетингу. На такие вакансии поступило около 16 млн откликов, что на 82% превышает уровень аналогичного периода 2024 года. Существенный рост интереса зафиксирован и к работе тестировщиков — количество откликов достигло 13,7 млн, увеличившись на 65% за год.

Кроме того, россияне активно реагировали на предложения для программистов и разработчиков — около 30 млн откликов. Востребованными оставались вакансии администраторов (15 млн), бухгалтеров (14 млн), упаковщиков и комплектовщиков (12 млн), дизайнеров (9,6 млн) и официантов (6,7 млн).