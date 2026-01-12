В Госдуме предложили ежегодно индексировать заработную плату

На рассмотрение Госдумы сегодня будет внесен межфракционный законопроект о ежегодной обязательной индексации заработных плат.

Сейчас трудовое законодательство предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию заработной платы, однако срок и периодичность индексации законом не установлены.

В то же время индексация заработной платы сотрудников бюджетной сферы проводится ежегодно. Так, в 2025 году бюджетникам и силовикам повысили зарплату на 7,6%.

Роструд в своих разъяснениях выражает позицию, что индексация заработной платы носит обязательный характер, она должна производиться всеми работодателями систематически с учетом темпов инфляции в стране и экономической ситуации на предприятии. Однако пока каждый работодатель самостоятельно определяет, какую часть заработной платы он будет индексировать, когда и с какой периодичностью. Кроме того, некоторые работодатели ставят факт индексации в зависимость от финансовых результатов деятельность компании, что не запрещено законом.

"Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки (минимум один раз в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты", - пояснил глава Комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

И добавил, что повышать зарплаты руководители компаний должны без оглядки на общую прибыль и прогнозы развития бизнеса.