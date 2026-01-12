Названы категории пенсионеров с увеличенными выплатами

Повышенную надбавку к пенсии в России получают граждане старше 80 лет, а также инвалиды первой группы. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

По его словам, для этих категорий пенсионеров предусмотрен двойной размер фиксированной выплаты. В настоящее время сумма составляет 19 169,38 рубля, после чего к ней могут применяться районные коэффициенты при наличии соответствующего права.

Панеш также уточнил, что с 1 января 2026 года установлена дополнительная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.

Кроме того, депутат отметил, что при наличии иждивенцев пенсионерам положена прибавка к фиксированной выплате. За каждого иждивенца начисляется по одной трети, однако учитывается не более трех человек.

10 января Панеш заявил, что средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит более 27 тысяч рублей в месяц. Страховая пенсия назначается по старости, инвалидности и потере кормильца (родителя или опекуна — прим. ред.). Ее размер зависит от фиксированной выплаты и пенсионных баллов, которые гражданин накопил на протяжении трудовой деятельности. Уровень балла определяется государством, а их число зависит от стажа и зарплаты.