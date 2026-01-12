Кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году мужчины, родившиеся в 1962 году, достигнут возраста 64 лет и смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях.

Женщины же, рожденные в 1967 году, достигнут 59 лет и тоже получат право на пенсию по возрасту, сообщает ИА DEITA.RU.

При этом у граждан сохраняется возможность отказаться от выхода на пенсию в установленном порядке. Перед этим важно учитывать наличие необходимого стажа и пенсионных баллов. С 2025 года для получения пенсии по старости нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа — времени, когда гражданин или его работодатель платили страховые взносы, а также не менее 30 пенсионных баллов. Если стажа или баллов не хватает, их можно докупить через Социальный фонд, что дает возможность добровольными страховыми взносами приобрести до 7,5 года стажа.

Кроме этого, предусмотрены ситуации, когда можно выйти на пенсию досрочно. Например, мужчины со стажем 42 года и не моложе 62 лет, а женщины со стажем 37 лет и не моложе 57 лет смогут уйти на пенсию на два года раньше. Также есть льготы для многодетных матерей: если у них трое детей, они могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, а с пятью и более — в 50 лет, пишет «Парламентская газета».

Люди, работающие в вредных и опасных условиях производства, при наличии нужного стажа могут покинуть работу раньше: мужчины — с 50 лет, женщины — с 45 лет. Безработные предпенсионного возраста тоже имеют право на досрочную пенсию, а жители Крайнего Севера с опытом работы свыше 15 лет могут выйти на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. Кроме того, работники культуры, образования и здравоохранения смогут оформить досрочную пенсию через три года после того, как их стаж достигнет 25 лет.