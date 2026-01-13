Экс-сенатор Епифанова: рубль сохранит устойчивость в 2026 году

Член центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ), бывший вице-спикер Госдумы и экс-сенатор Ольга Епифанова поделилась прогнозом относительно курса рубля. По мнению эксперта, в 2026 году национальная валюта сохранит относительную устойчивость.

Доллар, вероятно, будет стоить 90—96 рублей, евро — около 98—104 рублей, юань — 12—13 рублей, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Если бюджет сохранит умеренный характер, а внешнеэкономическая обстановка останется стабильной, резких скачков курсов ждать не приходится», — отметила Епифанова.

По её словам, год пройдёт под знаком предсказуемости и умеренного валютного спокойствия.

Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН рассказал, что криптовалюта является самым рискованным активом.