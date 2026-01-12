Рост зарплат и рассрочка на жилье: какую поддержку получат учителя в 2026 году

В 2026 году Госдума планирует принять ряд мер для улучшения условий труда и повышения доходов учителей, особенно в сельских районах. Об этом сообщил Life.ru депутат Каплан Панеш, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.

Одной из главных инициатив, по его словам, стал законопроект от ЛДПР, который предлагает установить минимальную гарантированную ставку для учителей на уровне 1,5 МРОТ. Это означает, что за 18 часов работы в неделю учитель будет получать около 57 тысяч рублей. Для молодых специалистов также предусмотрены дополнительные выплаты: в первые три года их оклад будет увеличен на 50%.

Опытные педагоги продолжают развиваться благодаря действующей системе надбавок за квалификационную категорию, стаж, ученую степень и звания. Важным фактором роста доходов остается дополнительная нагрузка: классное руководство (надбавка 5–10 тысяч рублей в месяц), внеурочная работа, проверка тетрадей и совмещение должностей.

Поддержка сельских учителей станет приоритетом. С 1 января 2026 года будет запущена программа, которая позволит им приобрести жилье со скидкой в 1% от рыночной стоимости на условиях рассрочки на 10 лет.

Кроме того, программа «Земский учитель» продолжит свою работу, предоставляя до двух миллионов рублей в качестве поддержки, компенсацию за коммунальные услуги и дополнительные региональные выплаты. Зарплата учителя будет состоять из основного оклада, компенсационных и стимулирующих надбавок.