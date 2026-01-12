Рост зарплат и рассрочка на жилье: какую поддержку получат учителя в 2026 году

Лера Букина

В 2026 году Госдума планирует принять ряд мер для улучшения условий труда и повышения доходов учителей, особенно в сельских районах. Об этом сообщил Life.ru депутат Каплан Панеш, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.

© РИА Новости

Одной из главных инициатив, по его словам, стал законопроект от ЛДПР, который предлагает установить минимальную гарантированную ставку для учителей на уровне 1,5 МРОТ. Это означает, что за 18 часов работы в неделю учитель будет получать около 57 тысяч рублей. Для молодых специалистов также предусмотрены дополнительные выплаты: в первые три года их оклад будет увеличен на 50%.

Опытные педагоги продолжают развиваться благодаря действующей системе надбавок за квалификационную категорию, стаж, ученую степень и звания. Важным фактором роста доходов остается дополнительная нагрузка: классное руководство (надбавка 5–10 тысяч рублей в месяц), внеурочная работа, проверка тетрадей и совмещение должностей.

Поддержка сельских учителей станет приоритетом. С 1 января 2026 года будет запущена программа, которая позволит им приобрести жилье со скидкой в 1% от рыночной стоимости на условиях рассрочки на 10 лет.

Кроме того, программа «Земский учитель» продолжит свою работу, предоставляя до двух миллионов рублей в качестве поддержки, компенсацию за коммунальные услуги и дополнительные региональные выплаты. Зарплата учителя будет состоять из основного оклада, компенсационных и стимулирующих надбавок.