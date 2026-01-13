Российские банки изменили подход к послаблениям по кредитам

Доля кредитных договоров с уступками в прошлом году составила 1,72% от общего количества активных кредитов в портфелях банков, пишет «Объединенное кредитное бюро». Это почти 3 млн кредитов. Годом ранее этот показатель находился на уровне 1,85%.

В большинстве случаев банки соглашались на изменение или отсрочку даты платежа по кредиту — 65,6% от общего количества послаблений. Популярность этого метода постепенно снижается: в 2024 году она составляла 74,2%, а в 2023 году — 85%. Перенос даты платежа остается самой частой мерой, так как она практически ничего не стоит банку и заемщику, поясняет начальник управления методологии кредитных и операционных рисков ОТП-банка Надежда Пискунова.

В прошлом году на рынке наблюдался рост кредитного риска, в связи с этим был заметен спрос на более серьезные меры помощи, подчеркивает эксперт. Неначисление процентов за просрочку платежа по кредиту в 2025 году было применено в 29,7% случаев уступок против 14,3% в 2023 году. Выросла и доля замен обеспечения с одного залога на другой — с 0,4% в 2023 году до 2,5% в 2025 году. Увеличилась и доля прощения штрафов с 0,1% до 0,9%.

Банки стремятся предлагать более гибкие и комплексные решения, адаптированные к конкретной ситуации заемщика, а не ограничиваться только отсрочкой, отмечают в пресс-службе Совкомбанка. Снижение доли самого популярного вида уступок может быть связано с появлением во второй половине года тенденции к снижению ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Чаще всего заемщики получали поблажки по кредитам наличными. Доля этого сегмента составила 81,8% в общем количестве кредитных договоров с уступками. Ипотечные кредиты заняли долю в 10,4%, POS-кредиты — 3,6%, автокредиты — 2,3%, кредитные карты — 1,9%. Кредиты наличными являются необеспеченным сегментом, более чувствительным к высокой ключевой ставке, указывает руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов.