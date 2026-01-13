Экономист рассказал, как сделать страховую пенсию больше

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как увеличить страховую пенсию.

По его словам, в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях, с 2015 года у граждан есть возможность отложить выход на пенсию и в таком случае при ее расчете будут применяться дополнительные повышающие коэффициенты к каждому из двух слагаемых в действующей формуле расчета страховой пенсии. Самая большая прибавка будет в случае, если задержаться с выходом на пенсию на 10 лет — тогда размер выплаты вырастет в 2,26 раза.

«Чем на большее число лет идет откладывание такого решения, тем более высокие значения принимают эти коэффициенты. Если мы говорим про повышение размера фиксированной выплаты, то если отложить на один год будет применяться дополнительный повышающий коэффициент 1,056, если на 5 лет — 1,36, если на 10 лет, то 2,11. А ко второму слагаемому, которое представляет произведение набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов и стоимость одного идеального пенсионного коэффициента, то здесь при откладывании на год увеличивается на 7%, то есть 1,07 коэффициент составляет, на 5 лет — 1,45, если на 10 лет, то 2,32», — сказал он в эфире Радио «Комсомольская правда».

