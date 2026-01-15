Стал известен средний размер российской социальной пенсии в 2026 году

После повышения в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит около 16,5 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он уточнил, что согласно бюджетным расчетам после апрельского повышения на 6,8% средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей. Парламентарий напомнил, что социальные пенсии назначаются тем россиянам, которые не сформировали право на страховую пенсию, а также инвалидам, детям-инвалидам и детям, оставшихся без родителей.

15 января стало известно, что Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о гарантиях гражданам на инвестиционный доход с пенсионных взносов.

13 января экономист Игорь Балынин рассказал, что минимальная страховая пенсия россиян по старости в 2026 году составит 14 287,49 рубля.

