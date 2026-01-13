Методику расчета прожиточного минимума пенсионеров предложили изменить

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил внести изменения в методику расчета прожиточного минимума для пенсионеров, чтобы устранить региональное неравенство.

Соответствующее обращение партия направит в правительство РФ, сообщил Слуцкий в ходе выступления в Госдуме.

"Направим обращение в правительство. Мы предложим внести изменения в методику расчета прожиточного минимума для того, чтобы устранить дискриминацию наших пожилых людей", - сказал парламентарий.

По его словам, цель инициативы заключается в формировании модели активного и уважаемого старения, при которой пожилые граждане остаются включенными в общественную жизнь, чувствуют свою значимость и имеют реальные возможности для достойного уровня жизни.

Слуцкий обратил внимание на существенный разрыв в уровне прожиточного минимума для пенсионеров в разных регионах. В 2026 году, по его словам, федеральный показатель составляет 16 288 рублей, при этом в Москве он установлен на уровне 17 897 рублей, тогда как, например, в Оренбургской области - 13 268 рублей. Депутат подчеркнул, что в столице при этом действуют более высокие социальные выплаты, региональные надбавки и программы поддержки пожилых людей, а также выше доступность товаров и услуг.

"В итоге пожилой человек в малом городе или сельской местности оказывается в худшем положении, чем его ровесник в мегаполисе. Пора с этой несправедливостью в старости заканчивать", - отметил Слуцкий.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает ситуация в регионах Центральной России, где прожиточный минимум для пенсионеров ниже, чем для непенсионеров, на 3-3,5 тыс. рублей.