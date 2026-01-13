Названы два лучших месяца для поиска работы в 2026 году

Россияне массово хотят уволиться после новогодних праздников. Каждый седьмой сотрудник планирует написать заявление об уходе в ближайшее время. А каждый пятый планирует сначала взять отпуск, а затем уволиться. «Вечерняя Москва» узнала у рекрутера, карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, когда самое подходящее время искать новую работу в 2026 году.

По его словам, часто именно в январе менеджеры среднего звена получают годовой бонус — 13-ю заработную плату — и после этого начинают искать другие варианты работы.

— В январе новую работу обычно начинают искать линейные сотрудники. А топ-менеджеры получают годовые бонусы в марте и апреле, поэтому им невыгодно уходить на новое место сразу после новогодних праздников. Работодатели делают так специально, чтобы удержать до середины года нужных сотрудников, поэтому они вынуждены работать еще несколько месяцев для получения выплат, и впоследствии им уже не так выгодно увольняться, — рассказал Валинуров.

По мнению карьерного консультанта, работодатели наиболее активно ищут сотрудников в феврале и марте.

— В эти месяцы рынок труда оживает. Однако важно понимать, что рост количества вакансий провоцирует конкуренцию среди кандидатов, — предупредил эксперт.

Он отметил, что ситуация на рынке труда в стране сложная, и найти новую работу не так-то просто:

— Я бы точно не рекомендовал сейчас увольняться в никуда, потому что на сегодняшний день ситуация на рынке труда непростая. Требования работодателей становятся выше, например, умение использовать искусственный интеллект в рабочих целях. Если человек не развивает свои профессиональные компетенции, не идет в ногу со временем, ему все сложнее будет найти новую работу.

Эксперт посоветовал постоянно следить за новыми интересными вакансиями и увольняться с текущей работы только после получения выгодного предложения на новом месте.

