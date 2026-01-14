Россиянам назвали причины для срочной смены кода от банковской карты

Поводов для срочной смены пин-кода от банковской карты не так много, но все же они есть и россиянам надо быть внимательнее, чтобы их распознать, рассказал агентству «Прайм» Константин Кучугурин, технический директор Сравни.

Одним из случаев, когда необходимо менять код являются неожиданные SMS или push-уведомления от банка о попытках входа в приложение, смене данных или подтверждении операций, которых вы не совершали. В такой ситуации стоит не просто поменять пин-код, но и в целом заблокировать карту, перевыпустив новую с другим паролем.

«Срочно менять пин-код необходимо в нескольких критических ситуациях: если вы заметили подозрительные операции по карте, если карта или телефон были утеряны или украдены, если вы вводили пин-код на глазах у посторонних или под камерой банкомата, а также если вы случайно сообщили код кому-либо или вводили его на сомнительном сайте или терминал», — добавил эксперт.

Кучугурин также отметил и важность подбора правильного пин-кода. Опасными и недопустимыми кодами считаются легко угадываемые комбинации, например, 1234 или 2580 (вертикальная линия на клавиатуре — прим. «Ленты.ру»). Ненадежными также считаются коды с последними цифрами номера телефона или последовательные комбинации (1122, 7777).

Выбираем карту правильно: советы по выбору выгодных условий

В завершении эксперт посоветовал выбирать случайную комбинацию, несвязанную с личной информацией и неочевидную для посторонних.

Ранее «Лента.ру» рассказала, что делать, если вы забыли пароль от электронной почты, и опубликовала восемь инструкций по восстановлению доступа.