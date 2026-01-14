В 2026 году россиян ждет масштабная волна подорожаний — во многом из‑за повышения НДС до 22%‚ индексации акцизов и утилизационного сбора.

Алкоголь

С 1 января 2026 года ведущие производители (Novabev Group, «КВК Групп», Алкогольная сибирская группа, ГК «Руст», Ladoga) повышают отпускные цены из-за индексации акцизов, инфляции, удорожания кредитов, а также роста себестоимости. Ожидаемая прибавка к розничным ценам — 10–17%.

Динамика по категориям:

акциз на крепкий алкоголь (>18%) — +11,4%;

пиво — +10%;

тихие вина — до +31%;

игристые вина — до +28%.

Эксперты прогнозируют временное падение продаж: потребители будут адаптироваться к новым ценам, особенно на водку, коньяк, бренди и импортные вина.

Электроника и бытовая техника

С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор — до 5000 руб. за устройство с электронной компонентной базой. Это затронет смартфоны, ноутбуки, холодильники, телевизоры и др. Средства пойдут на развитие отечественной радиоэлектроники, но нагрузка ляжет на покупателей.

Дополнительно с 1 января рост НДС до 22% увеличит стоимость всей цепочки поставок, особенно импорта. Ожидаемая прибавка к розничным ценам — +5–10% с наибольшим ударом по бюджетной технике.

Кофе

Кофе может подорожать на ∼25% из‑за роста цен на сырье, ослабления рубля и торговых ограничений.

Текущие цены (за 150 г):

растворимый — ∼580 руб.;

молотый — ∼656 руб.;

зерновой — ∼800 руб.

Автомобили

С января 2026 года ожидается рост на цен на новые авто — +10–20% (из‑за утильсбора), подержанные гибриды и электрокары — +15–20%, бензиновые авто с пробегом — ∼+5% (спрос смещается на уже ввезенные машины).

Электроэнергия

Осенью 2026 года тариф на передачу электроэнергии вырастет в среднем на 15,2% в среднем. Это увеличит общие коммунальные платежи с октября 2026 года.

Услуги связи

Прогноз подорожания — +5–10% из‑за инфляции, НДС и затрат на оборудование. По различным данным, до 96%провайдеров планируют повышение. Особенно вырастут цены на комплексные пакеты и бизнес‑сервисы.

Стоматология

Цены на услуги могут увеличиться до +50% из‑за повышения НДС, дорогих импортных материалов и роста аренды и коммунальных платежей. Расходы клиник полностью лягут на пациентов.

Фитнес‑клубы

С января 2026 года абонементы подорожают на 15% (пик — январь–февраль). В 2025 году рост уже составил 9–10%, а рентабельность фитнес-клубов снизилась, и теперь составляет в среднем всего 7–9%.

Банк России планирует окончательно победить инфляцию в 2026 году

Транспорт в Москве

Со 2 января цены уже выросли. Причиной стали рост цен на топливо, электроэнергию, и инфляция: