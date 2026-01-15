Спрогнозировано резкое подорожание ремонта жилья в России

Стоимость капитального ремонта жилья "под ключ" в РФ может вырасти в 2026 году на 10-25%.

Об этом говорится в материалах компании по ремонту Domeo.

"Рекомендую закладывать в смету на 2026 год рост итоговой стоимости ремонта. Нужно учесть работы плюс материалы и заложить плюс 10-20% к текущим ценам. Для эконом-сегмента ожидается повышение на 15%, а для премиального до 25%", - приводятся в сообщении слова эксперта академии ремонта Domeo Глеба Лапшина.

По данным отраслевых экспертов, в 2025 году ремонт подорожал на 10-20%. На динамику повлияли удорожание стройматериалов и труда: электрооборудование подорожало на 95%, цементные смеси - на 55%, газобетон - на 51%. Стоимость работы мастеров с начала прошлого года выросла на 20-30%. Больше всего подорожали услуги плиточников, электромонтажников, специалистов по натяжным потолкам.

В 2026 году, по прогнозам экспертов, отделочные материалы подорожают на 12-18%. Стоимость работ продолжит увеличиваться темпами в 15-20% из-за сохраняющегося дефицита квалифицированных отделочников и роста заработных плат в строительной отрасли. Наиболее значительное подорожание ожидается для электротехники, керамической плитки, окон ПВХ и межкомнатных дверей. В среднем в этом году цемент может подорожать на 10%, древесина и пиломатериалы - на 15%, металл - на 7-10%, утеплители - на 7%, керамогранит, ламинат, кварц-винил - на 15-18%, межкомнатные двери - на 20%, окна ПВХ - до 30%. Кухонные гарнитуры могут вырасти в цене на 12-15%, что связано с увеличением стоимости комплектующих и фурнитуры. Сантехническое оборудование - на 14-20% из-за удорожания металлов и керамики.

Среди причин роста стоимости ремонта в 2026 году эксперты также указывают на повышение НДС до 22%, риск дефицита стройматериалов на фоне оживления спроса и рост цен на работу мастеров. Сохранится тенденция к удорожанию импортных комплектующих и услуг логистов, особенно в сегментах сантехники и электрооборудования. Также на динамику стоимости ремонта повлияет дефицит квалифицированных отделочников и рост зарплат в строительной отрасли.