Эксперт рассказал, какие вклады стоит открывать в 2026 году

В 2026 году Банк России продолжит поэтапное снижение ключевой ставки, что повлияет на уменьшение доходности депозитов.

Такой прогноз озвучили аналитики, опрошенные порталом «Банки.ру», передает ИА DEITA.RU

Постепенное снижение ставок делает особенно выгодным размещение денег на краткосрочные вклады, поскольку по ним банки предлагают наибольшую доходность. После окончания срока вклада рекомендуется его обновлять.

«Это также даёт возможность сохранять значительную гибкость в распоряжении своими финансами, что особенно важно в текущих сложных экономических условиях», — подчеркнул Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

По его мнению, перенос средств на долгосрочные вклады уместен только в случае ускорения процесса смягчения денежно-кредитной политики.

Кроме депозитов, эксперты отмечают, что банки предъявляют различные условия для получения высокой доходности, такие как перевод зарплаты или открытие дополнительных продуктов. В качестве альтернативы депозитам рассматриваются акции и облигации — среднесрочные (от трёх до семи лет) и долгосрочные (более семи лет).