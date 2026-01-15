С марта плата за ЖКХ в России сильно изменится

В России готовят новые реформы в сфере жилищно‑коммунального хозяйства.

С марта 2026 года вступают в силу поправки, затрагивающие сроки оплаты и выставления квитанций за ЖКУ, а также требования к управляющим компаниям – передаёт "КарелИнформ".

Ключевое новшество – перенос крайнего срока ежемесячной оплаты жилищно‑коммунальных услуг. Если раньше платёж необходимо было внести до 10‑го числа месяца, следующего за расчётным периодом, то теперь срок продлён до 15‑го числа.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным ещё в июне 2025 года. Цель изменений – облегчить финансовую нагрузку на граждан, поскольку большинство россиян получают зарплату после 10‑го числа, и новый срок позволит оплачивать услуги уже после поступления денежных средств.

Важно, что новый срок оплаты станет единым на всей территории России. Управляющие компании и собрания собственников больше не смогут устанавливать иные даты.

Помимо сроков оплаты, скорректированы и сроки формирования платёжных документов. Если ранее квитанции должны были поступать до 1‑го числа месяца, то теперь их будут выставлять до 5‑го числа. Это даст ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям дополнительное время для расчётов и начисления платежей.

Эксперты отмечают, что нововведения направлены на повышение прозрачности работы управляющих компаний и улучшение качества обслуживания жильцов.