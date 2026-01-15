Самозапрет на кредиты и не только: как россияне могут защитить себя от мошенников

Свыше 17 млн россиян запретили самим себе брать кредиты. Возможность установить для себя такое ограничение появилась у граждан ещё в марте 2025 года. Сервис призван уберечь людей от действий преступников, которые оформляют займы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные. Наряду с этим для борьбы с телефонными и кибермошенниками в России введён период охлаждения по кредитам, а также действуют ограничения на переводы и снятие денег в банкоматах. Как ещё можно защититься от злоумышленников и что делать в случае хищения денег — в материале RT.

По итогам 2025 года число россиян с установленным самозапретом на кредиты достигло 17,3 млн. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно оценкам организации, каждый месяц услугу подключают примерно 1,5 млн граждан. Причём наибольшей популярностью сервис сейчас пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Татарстане, Краснодарском крае, а также в Московской, Свердловской и Ростовской областях.

Напомним, возможность ограничить для себя выдачу кредитов появилась у россиян с марта 2025 года. Как ранее отмечали в Центральном банке, нововведение призвано помочь людям защитить себя от злоумышленников, оформляющих займы на чужое имя с помощью украденных или полученных обманом персональных данных.

«Мы получаем много жалоб на злоупотребления, связанные с оформлением на человека кредитов или займов. Чаще всего он про это вообще не знает, когда кредит или заём оформляется онлайн. Бывает, что человек под действием методов социальной инженерии сам получает кредит и отдаёт его в руки злоумышленника либо кладёт его на чей-то счёт — и деньги теряются. Очень тяжёлая социальная история. Чтобы помочь людям справиться с этим злом, разработаны предложения в закон», — пояснял член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.

Изначально установить самозапрет можно было только в электронной форме через «Госуслуги», но с сентября такая возможность появилась и при личном посещении МФЦ во всех регионах страны. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно подать заявление, которое будет направлено в уполномоченные бюро кредитных историй. Его рассмотрят в течение двух дней, после чего информация о принятом решении отобразится в личном кабинете на «Госуслугах» и может быть получена в МФЦ.

«С момента запуска услуга доказала свою эффективность в качестве инструмента защиты граждан от необдуманных займов и мошеннических действий. При подаче заявки на кредит банки обязаны автоматически проверять наличие такого ограничения в кредитной истории человека. При этом установленный самозапрет часто воспринимается как признак финансовой грамотности и ответственного отношения клиента к своим финансам», — рассказал RT руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин.

Отметим, что самозапрет можно снять в любой момент (за десять месяцев этим правом уже воспользовались 970 тыс. граждан), но при подаче заявления через «Госуслуги» его нужно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. Если же у человека нет УКЭП, он может подать заявление в МФЦ.

«В случае МФЦ особое значение имеет простота идентификации личности заёмщика, так как ещё не все россияне обладают необходимыми навыками, чтобы получить усиленную квалицифированную электронную подпись для снятия самозапрета онлайн. Важно, чтобы заёмщики не только чувствовали себя в безопасности, но и могли при необходимости без проблем вернуть себе возможность пользоваться всем спектром финансовых услуг», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, при установлении или снятии самозапрета человек может проверить свой текущий статус, запросив кредитную историю на сайте НБКИ. При этом, если гражданин захочет отменить действующее ограничение, его запрос рассмотрят не сразу, а только через два рабочих дня. Такой период ожидания призван помочь людям принять более взвешенное решение, утверждают в ЦБ.

«Методы социальной инженерии направлены на то, чтобы подчинить человека воле преступника и ввести его в определённое психологическое заблуждение. Если есть небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва в коммуникации, то, как правило, у самого человека хватает сообразительности (либо он поговорит с друзьями и со знакомыми), чтобы понять, что происходит что-то не то. Мы думаем, что эти новации помогут многим людям избежать рисков мошенничества и сделают их жизнь спокойнее и безопаснее», — заявлял Михаил Мамута.

Добавим, что самозапрет на кредиты может быть полным или частичным. То есть можно либо совсем ограничить для себя выдачу любых займов, либо выбрать, на какие конкретно организации и формы кредитов распространить запрет: например, только на онлайн-выдачу в банках или микрофинансовых организациях.

При этом действие самозапрета не распространяется на ипотечные, образовательные и автокредиты. Кроме того, ограничение нельзя установить на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным займам.

Комплексный подход

Если изначально установление самозапрета на кредиты было в большей степени экспериментальной мерой, то сегодня это уже «массовая практика осознанного поведения». Такую точку зрения в беседе с RT выразил председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин.

«Рост интереса к самозапрету на кредиты во многом отражает общее изменение отношения людей к финансовой безопасности. За последние годы россияне столкнулись с резким усложнением мошеннических схем: звонки с подменой номеров, поддельные сайты банков, давление «здесь и сейчас». На этом фоне самозапрет воспринимается как простой и понятный способ вернуть себе контроль. Человек заранее фиксирует границу, за которую никто — ни он сам в стрессовой ситуации, ни злоумышленник — не сможет выйти», — пояснил Кузьмин.

Впрочем, самозапрет на выдачу займов — не единственная мера для противостояния телефонным и кибермошенникам. Так, с сентября 2025 года в России введён обязательный «период охлаждения» по кредитам. Теперь россияне при оформлении ссуды на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей смогут получить доступ к этим деньгам не ранее чем через четыре часа, а если размер займа превышает 200 тыс. рублей — только через 48 часов.

Нововведения призваны сократить количество случаев, когда людей принуждают оформить кредит и перевести деньги на мошеннический счёт. Предполагается, что благодаря инициативе человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не совершить перевод.

Помимо этого, с сентября в России изменился порядок снятия наличных в банкоматах. Кредитные организации обязаны ограничивать выдачу денег через терминалы при подозрении на мошенничество.

Выявлять сомнительные операции банки должны по ряду признаков: нехарактерное для человека поведение (по сумме, времени и месту снятия денег), рост количества смс с новых номеров, а также попытки получить средства на руки в течение 24 часов после оформления кредита. В случае выявления банком подобных ситуаций клиент в течение двух дней не сможет снять в терминале больше 50 тыс. рублей. Предполагается, что пауза позволит ему лучше обдумать решение.

Более того, ещё в 2024 году ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций, которые банки учитывают для предотвращения подозрительных переводов. Теперь каждая кредитная организация обязана полностью возмещать человеку ущерб, если средства были отправлены на мошеннический счёт, занесённый в специальную базу регулятора.

Помимо этого, банки должны приостанавливать перевод при выявлении нетипичной для клиента операции или попытке отправить деньги с устройства, которое ранее использовали злоумышленники, а также если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело.

«Все эти меры придуманы не «для галочки», а для защиты клиента. Например, если человек заранее поставил самозапрет, а кредит всё равно был выдан, это уже ответственность банка, и в таких случаях есть основания требовать списания долга. То же самое и со снятием крупных сумм через банкомат: когда операция выглядит нетипично и имеет явные признаки мошенничества, банк должен остановить процесс. Если же никаких мер не принималось и по итогу деньги оказались у злоумышленников, можно требовать от банка компенсации», — объяснил Алексей Кузьмин.

По его словам, если деньги были похищены, нужно незамедлительно обратиться в банк и правоохранительные органы, чтобы зафиксировать инцидент. Это существенно повысит шансы на возврат средств или позволит хотя бы ограничить размер потерь, подчеркнул эксперт. Причём в случаях, когда кредитная организация проигнорировала установленные законом меры по защите клиента, более действенным может стать обращение непосредственно в Центробанк, добавил Кузьмин.

«Когда попытки договориться с банком и обращения в полицию ни к чему не привели, следующим шагом становится жалоба в ЦБ. Он не возвращает деньги напрямую, но разбирается, как банк исполнял свои обязанности, и часто именно позиция регулятора заставляет финансовую организацию пересмотреть своё решение или становится серьёзным аргументом в суде», — пояснил собеседник RT.

При этом, чтобы максимально защитить себя от злоумышленников, необходимо использовать комплексный подход, подчёркивают специалисты. Так, помимо установления самозапрета на кредиты, эксперты рекомендуют минимизировать передачу любых персональных данных, не сообщать коды из смс и с «Госуслуг», по возможности не отвечать на звонки с незнакомых номеров и проявлять максимальную бдительность во время телефонных разговоров.