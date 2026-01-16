Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку в 2026 году

В 2025 году ставки по ипотечным кредитам изменялись в связи с понижением ключевой ставки ЦБ, одновременно росли цены на недвижимость, что вынуждало заемщиков брать кредиты на всё большие суммы.

Эксперты портала «Банки.ру» проанализировали, как в течение этого года менялись средние ежемесячные платежи и требования к доходу при оформлении ипотеки, учитывая рост цен и снижение ставок, передает ИА DEITA.RU,

Для расчетов использовались данные Росстата о средней стоимости квадратного метра (по кварталам, отдельно для первичного и вторичного рынков) и среднем площади квартиры — 50 кв. метров. В качестве срока кредита выбран максимально доступный — 30 лет, что учитывается в тарифах большинства банков. Средние первоначальный взнос и ставка по ипотеки формировались на основе предложений банков.

На первичном рынке в 2025 году наблюдалось снижение средней ставки по ипотеке с 20,3% в начале года до 18,1 в конце, а цена на жилье выросла с 8,9 до 10,4 миллиона рублей за квартиру площадью 50 кв. м. В тоже время средний первоначальный взнос увеличился с 33,2% до 36,1%.

Это означало, что в начале года заемщику требовалось внести около 3 миллионов рублей собственных средств, а к концу — уже около 3,8 миллиона. Объем ипотечного кредита вырос с 5,9 до 6,7 миллиона рублей. Благодаря снижению ставок ежемесячный платеж практически остался на уровне 100,8 тысячи рублей.

На вторичном рынке ситуация была более заметной: ставка снизилась с 26,6% в первом квартале до 21,3% в IV. Стоимость жилья увеличилась с 5,7 до 6,5 миллиона рублей. Требуемый первоначальный взнос за год немного уменьшился с 36,1% до 35,1%, а сумма ипотечного кредита — с 3,6 до 4,2 миллиона рублей. В результате ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке снизился с 80,2 до 74,5 тысячи рублей.

К концу 2025 года для получения ипотечного кредита на новостройку необходимый доход заемщика, чтобы долговая нагрузка не превышала 50%, составлял примерно 202 тысячи рублей в месяц. Для покупки на вторичном рынке — около 149 тысяч рублей в месяц.

Эксперты считают оптимальным, если платежи по ипотеке и другим кредитам не превышают 30% дохода заемщика. Такой уровень долговой нагрузки позволяет более комфортно обслуживать обязательства и повышает шансы одобрения заявки. Для достижения этого уровня к концу 2025 года необходимый доход должен был составлять примерно 303 тысячи рублей для первичного рынка и 223,5 тысячи — для вторичного.