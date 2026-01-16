Одной категории россиян увеличат социальные выплаты

В феврале 2026 года в России состоится плановая индексация социальных выплат для широкого круга получателей. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Повышение затронет ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников. Как отметил депутат, эта мера является своевременной и призвана частично компенсировать гражданам рост потребительских цен.

Отдельно Панеш рассказал о прибавках для некоторых категорий пенсионеров. Так, гражданам, которым исполнилось 80 лет в январе 2026 года, фиксированная выплата к страховой пенсии будет установлена в удвоенном размере и составит 19 169 рублей 38 копеек.

Увеличение также коснется граждан, которым в январе 2026 года была установлена I группа инвалидности. Помимо индексации, к их фиксированной выплате могут добавляться другие виды поддержки: надбавка по уходу (1 413 рублей 86 копеек) и доплата за иждивенцев. Последняя может достигать 9 584 рублей 69 копеек при наличии трех нетрудоспособных членов семьи на попечении. Депутат рекомендовал гражданам своевременно обращаться в Пенсионный фонд для уточнения положенных выплат.