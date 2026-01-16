Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

При оплате «коммуналки» потребитель вправе отказаться от некоторых услуг в платежке. От каких расходов можно себя освободить, изданию RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Так, россияне могут отказаться от уплаты радиоточки или коллективной телевизионной антенны, если они проходят в счетах как услуги связи. Данные услуги носят индивидуальный характер, поэтому начисление по ним оплаты могут прекратить по заявлению собственника. В то же время от оплаты домофона, видеонаблюдения, охраны, консьержа и шлагбаумов отказаться в индивидуальном порядке невозможно — данные услуги связаны с общедомовым имуществом, поэтому решение должно приниматься на общем собрании жильцов.

Однако, что касается платежей за капремонт, избежать их не получится. Этот взнос является обязательным, а его неуплата чревата пени и судебными взысканиями, обращает внимание юрист. Исключения прописаны в Жилищном кодексе: взносы не начисляются, если дом является аварийным или подлежит сносу, либо если дом или земельный участок изымают для государственных или муниципальных нужд. Также увильнуть от взносов можно, если дом не включен в региональную программу капремонта. Жильцы новостроек от соответствующих платежей первое время освобождены — отсрочка определяется местным законодательством.

Ранее россиянам дали совет на случай, если был пропущен платеж за ЖКУ. При нарушении срока оплаты первый месяц просрочки пени не начисляются. Но с погашением долга медлить не стоит — чем раньше задолженность будет оплачена, тем быстрее будет остановлен рост пени.