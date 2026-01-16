Эксперт назвала неочевидное последствие для неплательщиков алиментов

Злостные неплательщики алиментов могут столкнуться с проблемами при трудоустройстве, предупредила адвокат Нина Еременко, пишет "Газета.Ru".

По ее словам, при приеме на работу работодатели внимательно оценивают кандидата и учитывают любые негативные сведения о нем. Некоторые из них считают злостных неплательщиков алиментов неблагонадежными сотрудниками.

"На практике работодатель может обращать внимание на подобные сведения при оценке благонадежности кандидата, а также ужесточать внутренние требования к сотрудникам, если это допускается законом и связано с особенностями должности", - предупредила эксперт.

При этом, Еременко обратила внимание, что вопрос трудоустройства для должников алиментов часто стоит особенно остро: многие из них регулярно меняют место работы, пытаясь уйти от исполнения обязательств по алиментам. Поэтому они постоянно ходят на собеседования.

Адвокат также подчеркнула, что отказ в заключении трудового договора всегда можно обжаловать в суде.

Между тем, с 13 января 2026 года на госуслугах заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. Сервис позволяет проверить человека по фамилии, имени, отчеству и дате рождения, авторизация при этом не требуется.