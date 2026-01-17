Россиянам назвали одну способную уменьшить пенсию ошибку

Ошибке, допущенные в трудовой книжке, могут значительно уменьшить размер пенсионных выплат. Об этом россиян предупредила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, ее слова приводит ТАСС.
По ее словам, самыми частыми ошибками являются неточности в наименовании организации, отсутствие записи о переименовании работодателя, ошибки в датах приема на работу или неполные сведения.
«Если в трудовой книжке ошибки, соответствующие периоды работы могут быть не засчитаны в страховой стаж. В ряде случаев исправление возможно через текущего работодателя. Однако если работодатель ликвидирован или документы утрачены, вопрос нередко приходится решать в судебном порядке», — предуредила эксперт.