Россиянам назвали одну способную уменьшить пенсию ошибку

Ошибке, допущенные в трудовой книжке, могут значительно уменьшить размер пенсионных выплат. Об этом россиян предупредила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, самыми частыми ошибками являются неточности в наименовании организации, отсутствие записи о переименовании работодателя, ошибки в датах приема на работу или неполные сведения.