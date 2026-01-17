МВД получит данные о заработках мигрантов

МВД России будет автоматически получать от налоговой службы информацию о доходах трудовых мигрантов. Такое положение содержится в распоряжении правительства РФ, передает ТАСС.

В правительстве считают, что новая мера поможет усилить борьбу с фиктивным трудоустройством иностранцев. Сведения будут поступать в МВД из отчетности компаний по страховым взносам.

Ответственными назначены Минфин, ФНС, МВД и МИД при участии правительства Москвы. Срок исполнения — до 1 декабря.

В правительстве также намерены улучшить обмен сведениями между правоохранительными структурами и организациями. Это поможет качественнее расследовать преступления в миграционной сфере.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов и депортации за уклонение мигрантов от медосмотра.