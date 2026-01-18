В Совфеде призвали упростить возврат денег за некачественные услуги ЖКХ

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил внести изменения в жилищное законодательство и обязать управляющие компании автоматически снижать плату за коммунальные услуги в случае их некачественного или неполного оказания. Соответствующее обращение парламентарий направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

В письме сенатор указал, что считает необходимым закрепить обязанность управляющих организаций самостоятельно производить перерасчет платы всем пострадавшим жильцам при подтверждении фактов нарушений. По его мнению, граждан также следует уведомлять о произведенных изменениях.

Кроме того, Гибатдинов предложил закрепить право потребителей взыскивать уплаченные средства в судебном порядке без обязательного предварительного обращения в управляющую компанию.

В разговоре с РИА Новости сенатор отметил, что с начала 2026 года количество жалоб на неубранный снег и несвоевременный вывоз мусора увеличилось в разы. По его словам, жители неоднократно обращались в свои УК, однако не получали обратной связи. На этом фоне, добавил он, стали звучать публичные призывы к гражданам самостоятельно убирать снег, несмотря на то, что эти услуги уже оплачены.

Парламентарий подчеркнул, что в соответствии с Жилищным кодексом потребители имеют право на получение коммунальных услуг в полном объеме и надлежащего качества. Если же услуги оказываются частично или с нарушениями, граждане вправе требовать уменьшения платы либо возврата денежных средств.

При этом сенатор указал, что на практике добиться перерасчета или компенсации крайне сложно. Даже при очевидных нарушениях, по его словам, споры нередко доходят до судебных разбирательств.