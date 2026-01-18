Президент РСПП рассказал, какие меры помогут закрыть кадровый голод

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости рассказал, что принятие закона о гибком рынке труда совместно с развитием платформенной занятости может частично решить проблему нехватки рабочих в России.

Он отметил, что отмена ограничений на сверхурочные и другие меры могут помочь компенсировать дефицит примерно на 800 тысяч человек. По его словам, сейчас рынок труда испытывает меньшее напряжение из-за замедления экономического роста, что делает этот момент подходящим для внедрения новых правил гибкости.

Шохин обратил внимание на растущую роль гиг-экономики, где цифровые технологии и искусственный интеллект позволяют работать удалённо и без постоянного присутствия на рабочем месте. Многие самозанятые, привыкшие к гибкому графику, вряд ли захотят перейти на штатную работу.

Глава РСПП подчеркнул, что необходимо постепенно вовлекать работников платформенной экономики в систему социальных фондов и медицинского страхования, поскольку резкие меры могут тормозить развитие новых бизнес-моделей. Он также выделил важность повышения производительности труда, автоматизации и упрощённого перехода выпускников профессиональных учебных заведений на рынок с подтверждённой квалификацией работодателями.