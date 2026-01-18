Выплаты и компенсации льготникам проиндексируют

Проиндексировать выплаты и компенсации, назначенные органами госвласти, предлагает Минтруд России. Подготовленный министерством проект постановления правительства Российской Федерации размещен для обсуждения и оценки на портале нормативных правовых актов.

Выплаты увеличат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Героям Советского Союза и Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, а также ветеранам, отдельным категориям гражданам, имеющим детей (перечисленным в законе «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей») и инвалидам.

В документе указано, что размер коэффициента индексации составит 1,056, то есть выплаты будут на 5,6% больше, чем сейчас. К примеру, размер выплаты Героям Советского Союза и Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля прошлого года составляет 98,2 тыс. рублей, после нынешней индексации она составит 103,7 тыс. руб. Кстати, в прошлом году выплаты были проиндексированы на 9,5%.

В пояснении, подготовленном Министерством здравоохранения указано, что выплаты индексируются в связи с ростом потребительских цен, который, по подсчетам специалистов, составил 5,59%. Размер компенсаций и выплат будет увеличен с 1 февраля текущего года.