Банки заблокировали миллионы карт россиян

Российские банки временно заблокировали около двух–трех миллионов карт и счетов физических лиц за первые недели текущего года в рамках борьбы с мошенничеством.

Об этом сообщило издание «Коммерсант».

— В предыдущие месяцы банкам удавалось блокировать в среднем 330 тысяч карт и счетов. Резкий рост блокировок связан с новыми требованиями по 161-ФЗ, вступившими в силу 1 января, расширившими перечень признаков подозрительных операций, — сказано в статье.

Эксперты назвали еще одну причину увеличения блокировок — автоматизация антифрод-систем. Алгоритмы сейчас реагируют не только на переводы между физлицами, но и на покупки на маркетплейсах или частые пополнения счетов. Это увеличивает погрешность, но позволяет банкам не пропускать потенциально мошеннические транзакции.

В Банке РФ сообщили изданию, что постоянно анализируют эффективность действующих требований и при необходимости вносят изменения в нормативные документы.

Министерство внутренних дел России фиксирует обманные схемы с блокировкой мошенниками банковских карт. Об этом 6 января сообщили в пресс-центре ведомства.