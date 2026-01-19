Мошенники готовятся к масштабным кибератакам на российский бизнес на фоне изменения базовой ставки НДС до 22% и уже начали регистрировать десятки тематических доменов, маскирующихся под программы господдержки.

Об этом рассказали в компании «Кросс технолоджис», специализирующейся на кибербезопасности корпоративного сектора.

«Бизнес столкнется с новой волной мошенничества, привязанной к переходу на повышенную базовую ставку НДС, в начале 2026 года. Специалисты фиксируют массовую регистрацию тематических доменов, маскирующихся под программы господдержки», — сообщили в компании журналистам РИА Новости.

Там уточнили, что под видом финансовой поддержки в «переходный период» злоумышленники будут пытаться получить доступ к корпоративным счетам и сервисам, используя легенды о компенсациях, субсидиях и специальных мерах для бизнеса.

Эксперты «Кросс технолоджис» фиксируют регистрацию доменных имен, в которых используются слова и сочетания, имитирующие официальные сервисы поддержки: b2b-gospodderzka, clients-gospodderzka, gospodderzka, mail-gospodderzka, pochta-gospodderzka и другие подобные варианты. Эти домены могут применяться для создания фишинговых сайтов, а также почтовых сервисов для массовых рассылок ложных писем якобы от госорганов или банков. Наиболее уязвимыми будут компании малого и среднего бизнеса, где, как правило, уровень кибербезопасности ниже.

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России повышена с 20% до 22%. При этом льготная ставка 10% сохранена для социально значимых товаров. Ранее в России также был подготовлен второй масштабный пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, включающий около 20 инициатив.