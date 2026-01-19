Россиян предупредили о росте цен на перелеты

Олег Пантелеев заявил НСН, что право полностью вернуть стоимость билета есть у пассажиров и сейчас, до этого оно не было привязано к 30 минутам опоздания.

Авиакомпании захотят компенсировать увеличенные затраты и недополученную прибыль из-за возврата билетов за счет роста тарифов, но сильно повысить цены не смогут, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

С 1 марта 2026 года в России изменятся правила авиаперелетов. Теперь авиапассажиры в России смогут вернуть деньги за билет на самолет, если рейс задерживается более чем на 30 минут. Важно, что билет будет аннулирован, вернуть деньги и улететь не получится. Пантелеев уверен, что это вынужденная мера на фоне частых задержек рейсов.

«Право полностью вернуть стоимость билета есть у пассажиров и сейчас, но ранее оно не было привязано именно к 30 минутам опоздания. Это является ответом на достаточно частые ограничения в аэропортах. Это ситуативное решение, которое расширяет для пассажиров возможности для маневра. Они могут оперативно сдать билет, получить деньги, попробовать приобрести билет на железную дорогу, отправиться наземным транспортом. Также бывает так, что человек летит на какое-то конкретное мероприятие, которое становится неактуальным при задержке. В таком случае он спокойно сможет вернуть деньги. Вероятно, сейчас увеличится число вынужденных возвратов билетов. С другой стороны, пассажиры планируют сейчас свой перелет с запасом времени на случай задержи рейсов, поэтому очень частой подобная практика не станет», - рассказал он.

Он также оценил, как это скажется на самих авиакомпаниях.

«Теоретически со стороны пассажиров возможны злоупотребления. Мы знаем же случаи мошенничества, когда пассажиры пользуются бизнес-залом, а потом отказываются от полета, но это редкие случаи. Здесь вала мошенничества тоже не произойдет. Авиакомпании на фоне изменений должны будут оценить, как поменяется модель поведения клиентов. Компании будут стараться увеличенные затраты или недополученную прибыль компенсировать за счет роста тарифов. Но мы же понимаем, что у темпов роста тарифов есть естественные пределы, обусловленные покупательной способности граждан. Поэтому авиакомпании имеют очень ограниченное поле для маневра по цене», - добавил собеседник НСН.

