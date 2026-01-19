Цены на продукты в России сегодня: импортные поставки и сезон заготовок

В России некоторые продукты питания упали в цене. В частности, стоимость сливочного масла в России за вторую неделю января снизилась почти на 36 рублей за килограмм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта АКРА Евгению Траутман.

Удешевление этого продукта составило почти 3%. Также в абсолютном выражении заметно подешевели куриные яйца и огурцы — на 25 и 23 рубля соответственно. Всего в списке продовольственных товаров, отслеживаемых экспертами, снижение цен затронуло 15 позиций, включая томаты, капусту, бананы, картофель, лук, баранину и ряд круп.

Укрепление рубля и удешевление импортных поставок помогают сдерживать рост цен на продовольствие в России, сообщил aif.ru независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. По его словам, более доступный импорт заставляет отечественных производителей также снижать цены для сохранения конкурентоспособности.

По данным Росстата за декабрь 2025 года, среди заметно подорожавших товаров лидерами стали огурцы (+22,7%), лук и картофель (оба +3,9%). Эксперт связывает рост цен на огурцы, которые производятся в основном внутри страны, с увеличением затрат на энергоносители для теплиц и заработную плату.

В то же время ряд продуктов подешевел. В числе лидеров снижения — помидоры (-6,4%), апельсины (-6,4%), лимоны (-4,6%) и сладкий перец (-4%). Корбут пояснил, что снижение цен на эти преимущественно импортные товары напрямую связано с укреплением рубля. Также на 2,2% подешевел сахар, что эксперт объяснил снижением сезонного спроса.