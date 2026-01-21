Россиян призвали не переживать из-за снижения январского аванса

Россияне с ежемесячной зарплатой ниже 100 тысяч рублей почти не заметят снижения аванса на работе в январе 2026 года. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, ее слова приводит издание «Подъем».

Депутат напомнила, что в начале этого года размер традиционного январского аванса окажется меньше, чем в первой половине января последних нескольких лет. Это обусловлено меньшим количеством рабочих дней, пояснила парламентарий.

При ежемесячной зарплате в 100 тысяч рублей и выше разница окажется существенной, отметила Бессараб. Однако подавляющая часть граждан, трудящихся в режиме пятидневки, не прочувствуют ее.

«Если зарплата меньше 100 тысяч рублей — разница не так уж заметна», — констатировала она.

Чтобы не остаться без денег в январе, эксперты советовали россиянам заранее отложить определенную сумму денег про запас. Подобная стратегия, отмечали аналитики, позволит гражданам сформировать финансовую подушку безопасности и завершить длинные новогодние праздники без денежных проблем.