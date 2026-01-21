Экономист объяснил различия между официальной и личной инфляцией в России

Официальная статистика инфляции в России не всегда отражает реальную картину роста цен, особенно для социально незащищенных слоев населения. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, существует значительное расхождение между официальным показателем инфляции и так называемой бытовой инфляцией, отражающей реальные траты беднейших групп населения.

Эти группы чаще всего приобретают базовые продукты питания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги, цены на которые растут гораздо быстрее, чем на широкий спектр товаров, учитываемых статистическими службами.

— Конечно, личная инфляция этого социального слоя (пенсионеров — прим. «ВМ») намного выше, чем та, которая подается официально. Ну вот у нас ориентируются на официальные цифры. Это в общем тоже имеет под собой вроде бы прочную основу: раз это официальные цифры — значит, на них надо ориентироваться. А цифры по ощущениям — как мы их посчитаем? — добавил эксперт.

Он уточнил, что реальная инфляция для пенсионеров и малоимущих достигает 10–12 процентов годовых, что заметно превышает официальные показатели.

Беляев подчеркнул, что быстрый рост цен наблюдается именно на товары первой необходимости, которые сложно заменить аналогичными товарами по доступной цене. Примером служат хлеб, мясо и куриное филе, ставшие основными статьями расходов малообеспеченных граждан.

Экономист также отметил, что потребительская память склонна фиксировать самые значительные повышения цен, игнорируя незначительные колебания или даже снижение стоимости отдельных продуктов, сообщает радио «Комсомольская правда».

Ранее депутаты Госдумы во главе с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким предложили ограничить рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции. Они также обратили внимание, что реальные доходы россиян практически не растут.