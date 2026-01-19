В Банке России опровергли информацию о массовых блокировках карт

С 1 по 19 января обращений граждан в связи с блокировкой карт был вдвое меньше обычного. Об этом рассказали в Центробанке, передает РИА Новости.

«Банк России, который ведет базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт. C 1 января по 19 января 2026 года мы получили 7431 обращений граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше обычного», — уточнили в регуляторе.

19 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные оценки сообщила, что с начала нынешнего года в рамках борьбы с мошенничеством в России банки временно заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов граждан. Ранее в месяц осуществлялась блокировка в среднем около 330 тыс. переводов.

В статье отмечается, что с 1 января на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов физических лиц. В большинстве случаев клиенты не понимали причин блокировок, а банки советовали обращаться с вопросами непосредственно в Центробанк РФ.