Россиянам будут чаще блокировать денежные переводы

В 2026 году россияне продолжат сталкиваться с временными блокировками банковских счетов и карт. Более того, число таких ограничений может вырасти.

Такой прогноз дала экономист и инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова.

«Финансовые организации перешли от точечной реакции на мошенничество к масштабным автоматизированным моделям оценки поведения клиентов», – подчеркнула эксперт.

Комментарий эксперта прозвучал на фоне публикации «Коммерсанта», где сообщалось, что с начала 2026 года в рамках борьбы с мошенничеством было зафиксировано до 2–3 млн временных блокировок счетов и карт. Для сравнения, ранее банки ежемесячно ограничивали около 330 тыс. переводов.

Юлия Кузнецова пояснила, что временные ограничения для физических лиц являются следствием системного усиления антифрод-контроля со стороны банков. Финансовые организации постепенно переходят от точечных мер к автоматизированным моделям оценки транзакционной активности клиентов.

По словам эксперта, современные системы анализируют не конкретного человека, а его финансовое поведение. В расчет берутся частота операций, суммы переводов, типы получателей, резкие изменения привычных сценариев, покупки на маркетплейсах и переводы между собственными счетами. В результате под временные ограничения все чаще попадают добросовестные клиенты, чьи действия алгоритмы сочли нетипичными или потенциально рискованными. По оценке Кузнецовой, в 2026 году такая практика сохранится и может усилиться.

Финансист отметила, что мошеннические схемы усложняются, а регулятор требует от банков превентивных мер. Для кредитных организаций временная блокировка операции или счета оказывается менее затратной и более безопасной, чем возможные репутационные и регуляторные последствия после пропуска сомнительного платежа. Поэтому число блокировок, по мнению инвестсоветника, будет зависеть не столько от уровня преступности, сколько от общей экономической и потребительской активности населения.

Также Кузнецова указала на сезонный фактор. Весной увеличивается количество переводов, онлайн-покупок и обязательных платежей после зимнего спада. Осенью традиционно наблюдается рост деловой активности, расходов на образование и крупные покупки, что приводит к дополнительным срабатываниям антифрод-систем. Летний период, как правило, более спокойный, однако полностью блокировки не исчезают, пишет «Газета.Ru».

Напомним, с 1 января 2026 года в России действуют обновленные правила блокировки счетов и переводов, утвержденные Банком России. Число признаков подозрительных операций увеличено до 12. Принятые меры направлены на усиление защиты клиентов от мошенничества.