Названы суммы переводов, которые банки считают подозрительными

Определённые пороги сумм служат сигналом для начала углублённой проверки, однако это не является главным критерием.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала аналитик портала «Банки.ру» Эряния Бочкина, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила эксперт, российский Центробанк рекомендует коммерческим банкам обращать внимание на операции по списанию и зачислению средств между физическими лицами, если их сумма превышает 100 тысяч рублей в день или 1 миллион рублей в месяц.

На практике банки учитывают совокупность признаков и поведенческих моделей. Даже небольшие суммы могут вызывать подозрение, если они вписываются в схемы отмывания денег, мошенничества или схем «дропперских» операций.

К типичным признакам относятся множество частых входящих и исходящих операций через один счёт (т. е. транзит и дробление средств), использование счёта исключительно для переводов без обычных бытовых платежей (коммунальные услуги, покупки в супермаркетах и пр.).

Одним из стандартных критериев является количество операций и число получателей. Регулятор рекомендует коммерческим банкам обращать внимание на более чем 10 операций в день или свыше 50 — за месяц.

Также привлекают внимание необычно большие объёмы переводов и поступлений — свыше 30 в день, а также операции, в которых между зачислением и списанием средств проходит мало времени (меньше минуты).

Очень быстрая переадресация недавно зачисленных средств не характерна для обычных бытовых транзакций и сигнализирует о том, что счёт используется как «коридор» для передачи денег дальше, пояснила Бочкина.

Перевод, выполненный в течение минуты после поступления средств, часто считается признаком транзитных схем и попыток скрыть происхождение денег, потому такие операции автоматически вызывают повышенное внимание.

Для избегания такого внимания аналитик советует сохранять документы, подтверждающие происхождение крупной суммы. Также рекомендуется избегать массовых переводов на незнакомые карты и не перенаправлять деньги сразу после поступления.