Кому дадут максимальную компенсацию по советским вкладам

Россияне продолжают получать выплаты по вкладам, размещённым еще в годы СССР.

Эта возможность актуальна для владельцев старых сберегательных книжек, которые ранее не получали соответствующих выплат, сообщает ИА DEITA.RU.

В 2026 году порядок компенсационных выплат определяется постановлением правительства РФ от 25 декабря 2009 года № 1092, с редакцией от 25 ноября 2023 года, которое регулирует процесс выплаты гражданам по вкладам в Сбербанке на 20 июня 1991 года.

На текущий год право на компенсацию имеют несколько категорий граждан, среди которых — и наследники вкладчиков. Люди, родившиеся до и включительно 1945 года, имеют право на трёхкратный размер остатка по вкладу, рассчитанный по нарицательной стоимости денежных знаков 1991 года.

Сбербанк начал компенсировать советские вклады: кто может их получить

Для тех, кто родился в период с 1946 по 1991 год, предусмотрена компенсация вдвое больше — двукратный размер. Однако сумма выплаты уменьшается на уже полученные ранее предварительные и дополнительные компенсации.

Размер компенсации зависит от срока хранения вклада и определяется с использованием специальных коэффициентов. Так, для вкладов, которые действовали с 1992 по 2025 год и закрыты в этот же период, применяется коэффициент 1.

Для вкладов, которые были действующими в 1992–1994 годах и закрыты в 1995 году, — коэффициент 0,9. В случае вкладов, действовавших в 1992–1993 годах и закрытых в 1994 году, применяется коэффициент 0,8, а для вкладов, закрытых в 1993 году, — 0,7. Вкладам, закрытым в 1992 году, присваивается коэффициент 0,6.

Чтобы получить компенсацию, вкладчик должен прийти в отделение банка с паспортом гражданина РФ и сберегательной книжкой (если вклад ещё действует), а также заполнить заявление на выплату.

Если заявление подает наследник, ему необходимо предоставить свидетельство о смерти вкладчика, документы, подтверждающие право на наследство, и свой паспорт РФ. После этого в банке оформляют все необходимые процедуры для перечисления компенсационных средств.