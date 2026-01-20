Изменения на рынке труда в России: сотни новых профессий и конкуренция с роботами

У некоторых специалистов в 2026 году доходы будут расти быстрее. При этом часть работников может оказаться в «минусе». Подробности узнало издание «Комсомольская правда».

Эксперты прогнозируют, что грядущий год продолжит тренд на «рынок работодателя», а значит, быстрый рост зарплат ждет лишь узкий круг профессионалов. Наибольший прирост доходов, опережающий инфляцию, ожидается в дефицитных технических и цифровых специальностях.

В их числе — опытные разработчики ПО (средняя зарплата по итогам 2025 года — 284 тыс. руб.), Data Scientist, ML-инженеры (247 тыс. руб.), специалисты по кибербезопасности (90 тыс. руб.), высококвалифицированные рабочие: сварщики (178 тыс. руб.), токари (185 тыс. руб.), крановщики (142 тыс. руб.), водители-дальнобойщики (182 тыс. руб.).

В то же время в «минусе» могут оказаться представители офисных профессий, где нет кадрового дефицита и активно внедряется автоматизация: администраторы, рядовые бухгалтеры, HR-специалисты, копирайтеры и сотрудники банковского сектора, говорится в материале.

В этих сферах компании продолжат оптимизацию, а рост зарплат будет минимальным или отсутствовать. Ожидается, что повышение доходов для большинства «белых воротничков» составит не выше прогнозируемого уровня инфляции в 4–5%.

Таким образом, главными факторами для повышения дохода в 2026 году станут уникальные навыки, цифровые компетенции и прямая вовлеченность в ключевые для бизнеса процессы.

Новые профессии

С начала 2026 года в России вступил в силу обновленный общероссийский классификатор профессий, который официально признал десятки современных специальностей. Теперь такие профессии, как SMM-менеджер, бариста, коуч, специалист по искусственному интеллекту и даже исполнитель горлового пения, получили юридический статус, собственный код и могут указываться в трудовых договорах и отчетности, сообщает life.ru.

Значительная часть пополнений связана со сферой красоты и здоровья: в перечень вошли косметик-эстетист, визажист-косметолог, мастер перманентного макияжа, а также нейропсихолог и врач-сексолог.

Классификатор также включил профессии из сферы услуг, производства контента и высоких технологий. Помимо уже названных, в списке появились грумер, сомелье, автор текстов, тьютор, эксперт по беспилотным аппаратам, композитор и аранжировщик.