В России предложили новый принцип открытия банковских счетов

В России нужно изменить правила открытия банковских счетов мигрантами. К этому призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Его процитировало ТАСС.

Во-первых, парламентарий предложил обязать банки открывать счета для мигрантов только по загранпаспортам. В настоящее время кредитные организации могут использовать для этих целей внутренние документы других стран. Во-вторых, Луговой считает нужным ограничить количество банковских счетов для мигрантов.

«Необходимо законодательно установить: один мигрант — один банк», — сказал он.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик стали обходиться российским нанимателям дороже, чем их конкуренты из Бангладеш, Китая, Индии и других государств Южной и Восточной Азии. Эксперты выяснили, что застройщики ищут кадры как можно дальше от России, так как пытаются удешевить производство.