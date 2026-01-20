Названа главная угроза для российской экономики

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ в 2026 году несет ключевой риск — массовый уход зарплат в «тень». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил финансовый эксперт Дмитрий Трепольский.

Новая пятиступенчатая шкала, при которой ставка налога будет расти с 13% до 22% в зависимости от дохода, может подтолкнуть бизнес к выплате части зарплат в конвертах. Это, по словам эксперта, создаст кратный рост финансовой дыры в Социальном фонде России, если «посереет» хотя бы 10% фонда оплаты труда.

Власти, понимая эту угрозу, уже усиливают контроль за ФОТ с привлечением ФНС, силовиков и региональных межведомственных комиссий. Однако, как предупреждает Трепольский, чрезмерное давление на бизнес может вызвать обратный эффект — спровоцировать волну закрытий компаний в 2026 году.

Главной задачей финансового блока правительства эксперт назвал поиск правильного баланса, чтобы избежать ситуации, когда лечебные меры наносят экономике новый ущерб.