В Крыму жены участников СВО, обманутые застройщиком, объявили голодовку

Доведенные до отчаяния жены бойцов СВО Марианна Тимошенко и Алина Вебер уже неделю живут только на воде. Они объявили голодовку, потому что не знают, как еще привлечь внимание к проблеме, которая затронула не только их, а сотни семей в разных регионах страны. Все они стали жертвами строительной аферы. Не получив жилье, продолжают платить по ипотеке и могут вообще остаться на улице.

Год Марианна и Алина обивали пороги разных ведомств, их выслушивали, кивали и отправляли восвояси. Марианна и Алина - волонтеры, не раз бывали "за ленточкой". И они, и их мужья имеют награды, но от безразличия в гражданской жизни просто опускаются руки.

"У нас двое детей, а своего жилья нет. Решили построить дом. Семейную ипотеку на 30 лет оформили в местном отделении банка. Там нам порекомендовали компанию "СитиСтрой". Проверили, сказали: надежный застройщик, на рынке 10 лет", - рассказала Марианна.

Застройщик оказался не из дешевых. Дом жилой площадью 60 квадратных метров до начала строительства оценили в 6 миллионов рублей. Можно было найти подешевле, но на качестве решили не экономить. Дом - это же на всю жизнь, детям останется, рассудили семьи. Стройка началась в августе 2024 года, а уже в ноябре все остановилось. В доме семьи Тимошенко за это время успели залить нулевой цикл и начать кладку стен. "Прораб позвонил мне и сказал, что компания два месяца не платит им деньги, они сворачивают все работы", - говорит Марианна.

С этого времени стройка без движения. У семьи Вебер дом успели возвести под крышу, но лучше бы его не было вовсе. Нарушения оказались буквально в каждом технологическом процессе. "Мы заказали экспертизу строительных работ. Ее заключение: дом для жилья непригоден, аварийно опасен. Теперь его снос и освобождение участка обойдутся в 1,5 миллиона", - рассказала Алина.

Из 6 миллионов стоимости дома Тимошенко отдали застройщику 5,3 миллиона. Вебер - только 300 тысяч, остальные средства на эскроу-счете. Но если из них заплатить за снос, то на новое строительство уже не хватит.

О строительной афере компании "СитиСтрой" с пропиской в Новочеркасске "РГ" уже писала. От ее действий только в Ростовской области пострадали около 400 семей. В Крыму этот застройщик оставил ни с чем около 50 семей.

В апреле 2025 года Главное управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело, главными фигурантами которого стали Евгения Игнатьева, Евгений Павловский и Арутюн Арутюнян, действовавшие под вывеской "СитиСтрой". Марианна Тимошенко и Алина Вебер признаны потерпевшими по этому делу. Аферисты действовали в Ростовской области и Крыму, похитив под видом строительства индивидуальных домов не менее 500 миллионов.

Алина по ипотеке платит 32 тысячи в месяц. В феврале дом должен быть построен. Не построили. Теперь платить придется около 100 тысяч рублей

Все это время жены военных, сражающихся сейчас на фронте, пытаются привлечь внимание к проблеме. Мы сидим на кухне в двухкомнатной квартире Алины Вебер и изучаем папку ответов из разных инстанций на их обращения.

Марианна Тимошенко обращалась в министерство экономического развития Крыма. Там ответили, что "не наделены полномочиями по разъяснению законодательства РФ" и рекомендовали поддерживать диалог с банком. В министерстве жилищной политики Крыма посоветовали подать иск к застройщику и сообщили, что предложили банку пересмотреть перечень рекомендованных застройщиков. В прокуратуре Крыма тоже рекомендовали подать иск к застройщику.

"В суд мы не обращались, потому что идет расследование уголовного дела, и мы еще не знаем, чем оно закончится", - пояснила Марианна. Она записала видеообращение, его увидели в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Возбудили уголовное дело.

В Ростовской области, где потерпевших значительно больше, суды уже рассматривают иски к фигурантам дела "СитиСтрой". "Потерпевших по нашему делу сейчас больше 400 человек, и их число продолжает увеличиваться, - рассказала "РГ" еще одна участница этого процесса из Ростова-на-Дону Елена Белокопытова. - Уголовное дело не передают в суд, потому что новые и новые люди признаются потерпевшими. Это уже не только наш регион, Краснодарский край и Крым, но и Воронеж, Волгоград, Адыгея. Люди подавали иски в суд на застройщика, суд однозначно на их стороне, но выплат никаких нет и даже если они будут, то смехотворные. Пострадавших - сотни семей, а имущества у ответчиков нашли только на 120 миллионов рублей".

Марианна Тимошенко обращалась в Банк России, там ответили: "Банкам рекомендовано с учетом индивидуальной оценки каждого конкретного случая принимать решения об оказании поддержки заемщику путем использования различных форм реструктуризации задолженности". Это обнадеживало. Алина с Марианной отправились в банк.

- Я спросила, могут ли мне предоставить кредитные каникулы хотя бы на полгода, - рассказала Алина Вебер. - Там напомнили, что по прошествии полугодия ставка по нашей ипотеке утроится. Такие условия. Ну это уже не каникулы получаются. Это еще глубже себе вырыть яму. Я отказалась.

- Я тоже обращалась по поводу кредитных каникул, - говорит Марианна. - Мне в банке сказали, что для этого ипотека должна быть оформлена до того, как муж ушел на СВО. А в нашем случае мы брали кредит, когда он уже год был на фронте.

Да, есть такое странное правило. Члены семей имеют право оформить кредитные каникулы только по кредитам и займам, которые они взяли до дня мобилизации или до начала участия военнослужащего в СВО либо до подписания контракта добровольцем.

У Алины шестеро детей и седьмой малыш вот-вот должен появиться на свет. В стандартной двушке дети спят на двухъярусных кроватях, на диване в кухне, а когда родится малыш, то и там, наверное, придется ставить еще одну кровать. По договору ипотеки семья платит сейчас 32 тысячи рублей в месяц. В феврале они уже должны были отпраздновать новоселье, поэтому с этого месяца банк поднимет им процент по договору, и платить придется уже не шесть, а 18 процентов.

"Мы рассчитывали, что к этому времени переедем в новый дом, а квартиру сможем сдавать, и эти средства пойдут на погашение ипотеки. Но теперь дома нет, а сумма платежа станет почти 100 тысяч. Если не сможем платить, банк вправе отобрать и эту квартиру", - говорит Алина.

Напомним, если дом вовремя не поставлен на кадастровый учет, вступают в силу штрафные санкции банка. И процент поднимается. В данном случае в три раза.

У Марианны Тимошенко срок сдачи дома наступит в июне 2026 года, и тогда процент по ипотеке тоже вырастит до 18. Какой есть выход ? Перейти к другому добросовестному застройщику невозможно. Нужно расторгнуть договор с "СитиСтрой". Но его учредители заключены в СИЗО до 17 февраля.

Женщины рассчитывают, что дома будут достроены и потерпевших не оставят один на один с проблемами. Их мужья, там - на фронте, защищают всех нас, а мы должны защищать их жен, детей... Иначе какие мы люди?

Комментарий

Артем Пепа, адвокат:

- С юридической точки зрения ситуация практически тупиковая.

Постановление обвинительного приговора в отношении руководителей застройщика либо взыскание с него денежных средств за неисполненный договор строительства дома не гарантирует возврат денег.

А у самого застройщика активов, на которые можно обратить взыскание, нет.

К сожалению, действующее законодательство в таких ситуациях никак не защищает потребителя, оставляя его с банком один на один. В данном случае решение скорее больше политическое, чем правовое.

Вероятно, только при содействии федеральных властей можно будет выстроить диалог с банками и возможно субсидировать им потери от неуплаты кредитов обманутых людей.

P.S.

"После недели голодовки чувствуются слабость и головокружение. Но нам не привыкать, в окопах на передовой бывает по неделе без питьевой воды, переживем. Вчера мы записали видеообращение и разместили его в Сети о том, что прекращаем голодовку. Если нам не помогут в Крыму, поедем в Москву и будем там добиваться решения нашей проблемы", - рассказали "РГ" женщины.

Об их проблеме проинформировано руководство Крыма, с ними связались из Совета министров республики и лично позвонил руководитель регионального отделения банка.