Путин потребовал разбираться с задержкой выплат бойцам СВО и их семьям

Президент РФ Владимир Путин потребовал тщательно разбираться с каждым случаем задержки выплат бойцам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

Такую задачу он поставил на совещании с членами правительства.

"В ходе прямой линии поступили обращения по поводу задержек с получением выплат, пенсий, пособий участникам СВО и их родным. Обращаю внимание, в каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях. И разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом", - подчеркнул Путин.

Президент сделал акцент на том, что поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей является важнейшей задачей, долгом и ответственностью государства и всего общества. По его словам, здесь многое делается по линии Минобороны, фонда "Защитники Отечества". Огромный вклад вносит Общероссийский народный фронт, объединяющий миллионы граждан, волонтеров, которые активно делом помогают бойцам, нашим героям и их семьям.

Путин признал, что в этой большой и сложной работе не обходится и без трудностей.