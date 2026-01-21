Россиянам рассказали, как сформировать капитал для комфортной пенсии

Комфортная пенсия невозможна без самостоятельных накоплений, заявила вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер в разговоре с ОТР. По ее словам, рассчитывать только на государственные выплаты для сохранения привычного уровня жизни в пожилом возрасте недостаточно.

© nsn.fm

Эксперт считает оптимальным начинать пенсионное планирование в 20-25 лет, сразу после начала карьеры. Ранний старт позволяет использовать эффект сложного процента, когда даже небольшие регулярные отчисления за десятилетия формируют значительный капитал, а также снижает финансовый стресс в будущем.

Хайдер подчеркнула, что с возрастом стратегия должна меняться. После 40 лет приоритетом становится сохранение капитала, а не высокая доходность, поэтому откладывать следует уже 20-30% дохода и выбирать менее рискованные инструменты, способные защитить сбережения от инфляции.

В качестве базовых решений для пенсионных накоплений эксперт назвала индивидуальные инвестиционные счета, облигации, акции надежных компаний, недвижимость и программы негосударственных пенсионных фондов. По ее оценке, для комфортной жизни в крупных городах пенсионный доход может составлять около 140 тысяч рублей в месяц, а финансовый план важно пересматривать каждые пять лет с учетом экономических изменений и личных обстоятельств, передает «Радиоточка НСН».