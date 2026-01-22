Экономист ответил, стоит ли россиянам держать деньги на вкладах

Банковские вклады остаются достаточно привлекательными для россиян даже в условиях снижения процентных ставок на фоне укрепления рубля и замедления инфляции. Об этом Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, депозиты — надежный инструмент сбережения, который позволяет получить ощутимый доход. Он подчеркнул, что снижение ставок также позволит гражданам заработать.

«Пока проценты по вкладам остаются значительными, разумно размещать средства в банках. Укрепление рубля снижает издержки на импортное оборудование и материалы, что делает строительство доступнее и поддерживает отрасль. Благодаря этому рынок недвижимости постепенно стабилизируется: темпы роста цен умеренные, а инвестиции в жилье становятся более предсказуемыми и безопасными», — отметил Колташов.

Эксперт добавил, что предложения с меньшей доходностью в начале 2026 года являются сигналом о том, что пора использовать оставшиеся выгодные условия.

Директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков до этого говорил, что в России на фоне снижения ключевой ставки отмечается переток инвесторов с банковских вкладов на облигации. Люди предпочитают инструменты с четко фиксированной доходностью.