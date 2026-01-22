Цены на бензин в России: стремительный рост и неутешительные прогнозы

В США литр бензина стоит на 5 рублей дешевле, чем в России. По прогнозам Управления энергетической информации США (EIA), в ближайшие два года средние цены на бензин в стране останутся ниже 3 долларов за галлон. Это противоречит прогнозам России, сообщает «Независимая газета».

В России цены на бензин выше, чем в США, примерно на 8%. В США цены на бензин падают из-за снижения стоимости нефти. В РФ же они растут быстрее инфляции, говорится в материале. Там же доля налогов в стоимости бензина составляет 60%, а на нефть приходится 10%. В Америке нефть влияет на цену бензина примерно наполовину.

Эксперты EIA предполагают, что к 2026 году стоимость нефти упадет до 56 долларов за баррель. В то же время российское правительство ожидает, что цена достигнет 70 долларов. Консервативный сценарий, разработанный в России, близок к прогнозам EIA.

В России, как считают специалисты, производители компенсируют снижение доходов на международных рынках за счет повышения цен на бензин.

За первые две недели 2026 года стоимость топлива увеличилась на 1,2%. Наибольший рост отмечен в Магаданской области и Чукотском автономном округе (+3,3% и +2,7% соответственно). В Дагестане, напротив, зафиксировано снижение цен на бензин на 1,2%.