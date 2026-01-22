В России предлагают ввести налоговый вычет для молодоженов

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести социальный налоговый вычет для молодоженов. Об этом он сообщил в беседе с News.ru.

По замыслу автора инициативы, каждая семья сможет вернуть до 300 тысяч рублей (по 150 тысяч на каждого супруга) за услуги по организации свадьбы, такие как работа фотографа или аренда зала. По его мнению, это станет ощутимой помощью для студенческих пар и молодых специалистов.

Иванов подчеркнул, что мера направлена не только на экономическую поддержку, но и на укрепление института семьи. Он уверен, что облегчение финансового бремени в начале совместной жизни утвердит ценность официального брака и может способствовать росту рождаемости.

Ранее с инициативой поддержки молодых семей выступил девелопер Иван Богатов, предложивший выдавать им квартиры по аналогии с советской практикой. Он связал жилищную проблему с низким желанием заводить детей.